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Серьёзные пробки в Москве продлятся до вечера 19 декабря

Общество

В Москве уровень затруднений на дорогах составляет 7 баллов

Москва, 19 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  В Москве уровень затруднений на дорогах составляет 7 баллов по 10-балльной шкале. Такую оценку даёт сервис «Яндекс.Пробки» в 13:00 19 декабря.

Затруднения продолжатся в течение всего дня, а в вечерний час пик, по прогнозу сервиса, усилятся до 9 баллов. Наиболее сильные заторы на улицах Центрального административного округа, на Садовом кольце, ТТК, МКАД. Карта сервиса изобилует символами о различных дорожных событиях, в том числе ДТП.

Отметим, что сейчас в столице наблюдается морозная погода, идёт снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы предприняло попытку разгрузить центр города от автомобилей, повысив стоимость парковки и ужесточив её правила. Изменения действуют с 15 декабря, однако все последующие дни ситуация на дорогах остаётся непростой.

Читайте ранее в этом сюжете: Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

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Автотранспортные проблемы Москвы
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