Серьёзные пробки в Москве продлятся до вечера 19 декабря

Москва, , 13:19 — REGNUM В Москве уровень затруднений на дорогах составляет 7 баллов по 10-балльной шкале. Такую оценку даёт сервис «Яндекс.Пробки» в 13:00 19 декабря.

Затруднения продолжатся в течение всего дня, а в вечерний час пик, по прогнозу сервиса, усилятся до 9 баллов. Наиболее сильные заторы на улицах Центрального административного округа, на Садовом кольце, ТТК, МКАД. Карта сервиса изобилует символами о различных дорожных событиях, в том числе ДТП.

Отметим, что сейчас в столице наблюдается морозная погода, идёт снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы предприняло попытку разгрузить центр города от автомобилей, повысив стоимость парковки и ужесточив её правила. Изменения действуют с 15 декабря, однако все последующие дни ситуация на дорогах остаётся непростой.

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