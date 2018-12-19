Ярославское правительство заявило о росте турпотока в 2018 году

Ярославль, , 13:13 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года туристический поток в Ярославскую область вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Всего область посетили около 3 миллионов 800 тысяч туристов. Общее число гостей, остающихся в регионе с ночевкой, составило около 980 тысяч, из них 630 тысяч воспользовались гостиничными услугами на 2−3 дня.

Как говорят в правительстве, бюджет региона от деятельности туристической отрасли пополнился более чем на 560 миллионов рублей, что на 13 процентов выше показателя прошлого года.

В последний год в регионе идет увеличение количества самостоятельных туристов. Это обуславливает новые требования к качеству и разнообразию турпродуктов, — сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В 2017 году правительство области заявляло о более значительном росте — на 24,1%. Это произошло на фоне спада турпотока в целом по стране. Тогда регион по официальным данным посетили 3,6 млн туристов.

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