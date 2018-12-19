Жителю Тюменской области осетры обойдутся в 100 раз дороже покупки

Тобольск, Тюменская область, , 13:23 — REGNUM В Тобольске дорожные полицейские при осмотре автомобиля местного жителя обнаружили в багажнике пять сибирских осетров, занесённых в Красную книгу России и находящихся под государственной защитой. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил 800 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль мужчины из-за грязных номеров. При проверке документов обратили внимание на резкий запах рыбы. В багажнике оказались сибирские осетры, запрещённые к лову.

Владелец автомобиля пояснил, что приобрёл рыбу с рук за 10 тысяч рублей. Тем временем общий вес и ценность рыбы «тянет» на сумму 800 ты. рублей. Не только за лов такой рыбы, но и за перевозку грозит уголовная ответственность, сообщают полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года около Тобольска был задержан рыбак, который сетями наловил рыбы особо ценных пород на пять миллионов рублей. В ходе осмотра сетей сотрудниками полиции были обнаружены 16 особей сибирского осетра, занесённого в Красную книгу России, две стерляди, пять налимов, а также несколько особей судака, щуки, язя, леща и карася.

Незаконный улов и сети были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации»).

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