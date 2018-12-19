В США собака получила диплом о высшем образовании

Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM В США Университет Кларксона выдал диплом о высшем образовании собаке-поводырю, которая посещала все лекции вместе со своей хозяйкой. Об этом 18 декабря сообщила газета USA Today.

https://twitter.com/CalebJHull/status/1075195722356662272

Хозяйку золотистого ретривера по кличке Гриффин зовут Бриттани Хоули, она прикована к инвалидной коляске и постоянно вынуждена пользоваться помощью своего питомца. Женщина и её собака получили диплом 15 декабря 2018 года, теперь они являются магистрами в области трудотерапии (реабилитационной медицине).

«Я настаивала на том, чтобы мы выпустились в один день», — сказала Хоули журналистам.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором было показано, как иллюзионист из США показывает фокусы питомцам собачьего приюта. Видео быстро стало набирать популярность в сети.

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