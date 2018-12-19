Среда, 19 Декабря 2018 года
14:15:52 МСК

В США собака получила диплом о высшем образовании

Общество

Золотистый ретривер по кличке Гриффин теперь магистр в области реабилитационной медицины

В США собака получила диплом о высшем образовании
Выпускной

Нью-Йорк, США, 19 декабря 2018, 13:08 — REGNUM  В США Университет Кларксона выдал диплом о высшем образовании собаке-поводырю, которая посещала все лекции вместе со своей хозяйкой. Об этом 18 декабря сообщила газета USA Today.

https://twitter.com/CalebJHull/status/1075195722356662272

Хозяйку золотистого ретривера по кличке Гриффин зовут Бриттани Хоули, она прикована к инвалидной коляске и постоянно вынуждена пользоваться помощью своего питомца. Женщина и её собака получили диплом 15 декабря 2018 года, теперь они являются магистрами в области трудотерапии (реабилитационной медицине).

«Я настаивала на том, чтобы мы выпустились в один день», — сказала Хоули журналистам.

Читайте также: Все приговоры судов «за лайки и репосты» будут пересмотрены

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором было показано, как иллюзионист из США показывает фокусы питомцам собачьего приюта. Видео быстро стало набирать популярность в сети.

Читайте ранее в этом сюжете: Вирусное видео: иллюзионист показывает фокусы собакам из приюта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить