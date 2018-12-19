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После 27 лет тюрьмы: в США освободили несправедливо осужденного

Общество

Из 47 лет мужчина провел в тюрьме 27

Вашингтон, 19 декабря 2018, 13:06 — REGNUM  В США на свободу вышел человек, несправедливо осужденный на 27 лет тюрьмы, сообщает 19 декабря Associated Press.

В 1991 году 20-летний Кларенс Шипли был признан виновным в убийстве, которое не совершал. Обвинение было основано на лжесвидетельстве. Члены семьи Шипли наняли частного детектива, который раскрыл убийство. Настоящим виновным оказался человек, скончавшийся в 2005 году.

Отметим, что освобождение и реабилитация мужчины стала возможной благодаря некоммерческому проекту, организованному рядом университетов США. Шипли стал четвертым человеком, освобожденным после несправедливого осуждения.

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Культура и общество США
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