В столице учредили День московского ресторатора

Москва, , 12:49 — REGNUM В Москве учредили новый праздник — День московского ресторатора. Соответствующий закон в окончательном чтении был принят на заседании Московской городской думы 19 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Праздник будет отмечаться ежегодно 7 июня.

«Сфера интересует многих, тем более в Москве более 10 тыс. ресторанов и занято в этой сфере более полумиллиона человек. Дискуссия была оживленная, мы отстояли позицию, что День московского ресторатора — правильное название для праздника и тех людей, кто там задействован», — прокомментировал руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Напомним, в ходе обсуждения законопроекта были озвучены предложения о предоставлении скидок людям в заведениях общепита в день праздника.

«Я думаю, рестораторы отнесутся с пониманием к предложению и успеют подготовиться к 7 июня следующего года с тем, чтобы предложить москвичам какие-то интересные мероприятия, акции», — добавил Немерюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения законопроекта на заседании в Московской городской думе были приведены данные, что с 2010 года число предприятий общественного питания в столице увеличилось на 25%, или на 2 тыс. человек. Число летних кафе выросло за этот период в восемь раз.

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