За неделю заболеваемость корью на Украине незначительно увеличилась

Киев, , 12:50 — REGNUM За неделю, с 11 по 18 декабря на Украине выявлены 2652 случая кори, что на 1,5% больше, чем неделей ранее, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 19 декабря официальный сайт организации.

Среди заболевших 893 взрослых и 1759 детей. Всего с начала 2018 года корью заболели 49 518 человек — 18 297 взрослых и 31 221 ребёнок.

Напомним, ранее в Одессе от осложнений кори умер годовалый ребёнок. Он не был привит по медицинским показаниям.

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