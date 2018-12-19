Токио, , 12:41 — REGNUM В Японии введут обязательные тесты на алкоголь для пилотов гражданской авиации, соответствующий проект постановления представило правительство страны, сообщает 19 декабря Kyodo.

Так, предельно допустимой нормой алкоголя в крови будет считаться 0,09 мг на литр выдыхаемого воздуха. На сегодняшний день в Японии нет официально установленной предельной нормы алкоголя для пилотов, им лишь не разрешается употреблять за восемь часов до полета. Однако эти нормы никак не проверяются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что в стране будут ужесточать правила потребления алкоголя. Поводом стал случай, произошедший с пилотом японских авиалиний JAL (Japan Airlines), который в конце октября был задержан в нетрезвом виде британскими властями в аэропорту Хитроу.

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