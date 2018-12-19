В Великобритании осуждена семейная пара «фанатичных неонацистов» — СМИ

Бирмингем, Великобритания, , 12:46 — REGNUM 18 декабря суд Бирмингема (Великобритания) отправил за решетку пару «фанатичных неонацистов», состоявших в запрещенной в стране ультраправой организации. По словам судьи, мужчина и женщина преследовали «ужасные цели». Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

По заключению следователей, 22-летний Адам Томас и его гражданская супруга, 38-летняя уроженка Португалии Клаудия Пататас являются «убежденными нацистами». Своего новорожденного сына пара назвала в честь фюрера Третьего Рейха — Адольфом.

Судья Мельбурн Инман подчеркнул, что целью группировки было «свержение демократии» с помощью «жестокого насилия и убийств» и «искоренение целых слоев общества путем насилия и массовых убийств». В компьютере Адамса были обнаружены инструкции по сборке бомб.

Томас Адамс получил наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы, его подруга приговорена к пяти годам тюрьмы. Помимо них отправлены в тюрьму еще четверо подозреваемых, их сроки составили до 6 лет и 4 месяцев лишения свободы.

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