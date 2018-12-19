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В Казахстане планируют создать центр компетенций для обучения фермеров

Общество

Планируемая прибавка урожайности составит от 3 до 5 центнеров с гектара

Кустанай, Казахстан, 19 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  В рамках проекта по внедрению точного земледелия в Кустанайской области Казахстана на базе пилотных предприятий ТОО «Терра», ТОО «Олжа-Садчиковское», ТОО «Заречное», ТОО «Трояна» планируется создать центр компетенций для обучения фермеров, сообщает 19 декабря агентство «Казинформ».

Глава управления сельского хозяйства Кустанайской области Казахстана Жансултан Таукенов на брифинге в региональном центре коммуникаций рассказал о применении в регионе точного земледелия.

По его словам, уборочная техника пилотных предприятий оборудована системой онлайн-мониторинга урожайности, влажности и выгрузки зерна. Ожидается, что экономический эффект от реализации пилотного проекта может составить 10 млн тенге ($27 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы цифровизации агропроизводственных объектов в Кызыл-Орде строится автоматизированный тепличный комплекс с использованием современных информационных технологий.

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Сельское хозяйство
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