Среда, 19 Декабря 2018 года
14:20:53 МСК

За год 9 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры в Подмосковье

Общество

До конца года их число должно вырасти на тысячу человек

За год 9 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Красногорск, 19 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  С начала 2018 года в Москковской области получили ключи от квартир 9 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщила журналистам замглавы Минстройкомплекса региона Юлия Баринова.

До конца года власти рассчитывают заселить в квартиры еще тысячу дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В планах на 2019 год — предоставление квартир еще для 10 тыс. человек.

В настоящее время в реестре обманутых дольщиков — фамилии 9,8 тыс. человек. С 2013 года в Подмосковье квартиры получили 28 тыс. пострадавших участников долевого строительства.

Читайте также: Госдума приняла закон о новых требованиях к застройщикам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить