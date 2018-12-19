За год 9 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры в Подмосковье

Красногорск, , 12:38 — REGNUM С начала 2018 года в Москковской области получили ключи от квартир 9 тыс. обманутых дольщиков. Об этом сообщила журналистам замглавы Минстройкомплекса региона Юлия Баринова.

До конца года власти рассчитывают заселить в квартиры еще тысячу дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В планах на 2019 год — предоставление квартир еще для 10 тыс. человек.

В настоящее время в реестре обманутых дольщиков — фамилии 9,8 тыс. человек. С 2013 года в Подмосковье квартиры получили 28 тыс. пострадавших участников долевого строительства.

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