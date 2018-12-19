Геймер решил развлечь себя сам в Fallout 76 и стал игровым боссом

Роквилл, США, , 12:39 — REGNUM Геймер Fallout 76 с ником SatelliteJedi решил стать одним из игровых боссов, чтобы разнообразить проект. Персонаж игрока скрывается в бункере и сражается с другими пользователями высокого уровня, сообщает Polygon.

SatelliteJedi признался, что является большим фанатом игровой серии Fallout и уже изучил весь контент Fallout 76. Оказалось, что игрокам высокого уровня практически нечего делать в игре, поэтому им приходится развлекать себя самостоятельно. Геймер решил стать рейд-боссом (особо сильные враги, на которых игроки ходят большими группами) и закрылся в игровом бункере вместе со своими друзьями, отыгрывающими роли телохранителей. По придуманной игроком предыстории, он глава крупной корпорации, выступающей на стороне зла.

SatelliteJedi сообщил, что не получает удовольствия от победы над игроками. Он хочет, чтобы геймеры побеждали его персонажа «как в хорошей истории». Иногда энтузиасту приходится сидеть в бункере по несколько часов в ожидании других игроков. Награда за уникального босса составляет 1000 крышек (валюта вселенной Fallout).

Несмотря на интересную идею, её реализации мешает механика самой игры. В проекте существуют строгие ограничения на сражения между игроками и слишком мощное легендарное оружие, поэтому о правилах боя геймерам приходится договариваться заранее.

Напомним, что ранее геймеры просили компанию Bethesda вернуть в Fallout 76 одну из программных ошибок. Дело в том, что в рамках тематического ивента «Накорми народ» все пользователи на сервере получали бесплатную банку консервированного рагу. Геймерам понравилась эта особенность, однако, вскоре оказалось, что она была всего лишь недоработкой со стороны разработчиков. После исправления, награду мог получить только игрок, который прошёл соответствующее задание.

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