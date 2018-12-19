День московского ресторатора предлагают отмечать 7 июня

Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве могут учредить новый праздник — День московского ресторатора. Соответствующий законопроект в первом чтении был принят на заседании в Московской городской думе 19 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Законопроектом предлагается установить новый праздник города Москвы — День московского ресторатора с датой празднования 7 июня», — заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева («Единая Россия»).

Она отметила, что сегодня индустрия общественного питания Москвы представляет самый крупный сегмент общепита в России: свыше 11% всех предприятий страны и более 41% всех ресторанов и кафе ЦАО.

Столичный общепит способен обслуживать до 3 млн человек ежедневно. С 2010 года число предприятий общественного питания в столице увеличилось на 25%, или на 2 тыс. человек. Число летних кафе выросло за этот период в восемь раз.

Депутаты фракции КПРФ, в свою очередь, предложили доработать законопроект, например предоставлять питание пожилым людям с большими скидками в день праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года с инициативой об установлении профессионального праздника в честь ресторатора выступил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с ведущими представителями ресторанного бизнеса столицы.

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