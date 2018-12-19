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Суд над Надеждой Савченко: сторонник депутата бросил сапог в прокурора

Общество

Парламентарий пробудет в тюрьме ещё два месяца

Суд над Надеждой Савченко: сторонник депутата бросил сапог в прокурора
Иван Шилов © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 19 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  Участник группы поддержки депутата Верховной рады Надежды Савченко во время судебного заседания запустил сапогом в прокурора, сообщил 19 декабря ресурс «theБабель».

Шевченковский районный суд принял решение оставить Савченко под стражей ещё на два месяца. После оглашения вердикта в прокурора полетел сапог, затем между группой поддержки Савченко и полицией случилась небольшая потасовка.

Напомним, 5 декабря Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Спустя примерно неделю она прекратила голодовку. Как отметила сестра парламентария Вера, Надежда Савченко была в плохом состоянии, у неё почернели руки.

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Напомним, Савченко обвиняют в подготовке фантастического теракта в Верховной раде, с применением миномётов и гидроскутеров.

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Дело Савченко
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