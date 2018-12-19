«Парк Горького» лидирует в голосовании о катках Москвы

Москва, , 11:53 — REGNUM В Москве подведены промежуточные итоги голосования «Зима в парках: где находится лучший каток?», сообщает 19 декабря портал «Активный гражданин».

На первом месте в общем зачёте «Парк Горького» (8,95 балла). Далее — «Сокольники» (8,65 балла). Замыкает тройку каток в саду «Эрмитаж» с оценкой 8,63 балла.

Оценки ставились 10-балльной шкале по следующим критериям: состояние льда, работа пунктов проката, работа раздевалок и гардеробных и светомузыкальное сопровождение.

Стоит отметить, что занявший последнее место «Перовский парк» получил среднюю оценку 8,03, а меньше всего москвичам понравилось светомузыкальное сопровождение в Парке на Ангарской улице — 7,76.

По данным портала, в опросе по состоянию на 18 декабря приняли участие 156 880 человек. Голосование продолжается.