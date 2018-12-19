В Москве признан виновным водитель автобуса, съехавшего в переход

Москва, , 11:59 — REGNUM Водитель автобуса, съехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Такое решение вынес Дорогомиловский районный суд, передает 19 декабря телеканал Москва 24.

Суд установил, что нарушение Виктором Тихоновым ПДД привело к гибели четырех человек, кроме того, здоровью других пострадавших был причинен тяжкий вред. Срок наказания для подсудимого будет объявлен позднее.

Прокурор просил суд назначить наказание в виде пяти лет колонии-поселения и лишить Тихонова на три года правом управления транспортными средствами. Сам водитель вину не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», в результате чего четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Следствие установило, что водитель, допустив «преступную небрежность», нажал педаль газа, автобус при этом был исправен.

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