Транспортная реформа в Чувашии и Чебоксарах: что дальше

Чебоксары, , 11:44 — REGNUM На очередной сессии в Госсовете Чувашии одной из главных тем стала транспортная реформа, которая с полной силой развернулась в Чебоксарах с декабря, а в 2019 году планируется реализовать и на межмуниципальных маршрутах в республике. Министр транспорта Владимир Иванов внепланово выступил в завершение сессии по просьбе депутатов. Парламентарии его засыпали вопросами, а транспортные дискуссии практически затмили все остальные вопросы, в том числе бюджетные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 10 июля 2018 года «Чувашавтотранс» прекратил пассажирские перевозки, в сентябре решением суда предприятие признано банкротом и открыто конкурсное производство. Маршруты обслуживают временные перевозчики.

«В течение полугода заранее предусматривали такую возможность «Чувашавтотранса» (уход с рынка, ИА REGNUM) и заранее отрабатывали с теми или иными перевозчиками, которые могут встать на следующий день после ухода государственного перевозчика. В связи с этим никаких коллапсов транспортных в республике не произошло, всё чётко работает до сих пор», — заявляет министр.

По его словам, остались вопросы «всего по двум маршрутам», которые являются «маловостребованными, но тем не менее люди их просят, и мы по ним транспортное обслуживание наладим»: это маршруты, следующие из Новочебоксарска до посёлка Кугеси и санатория «Чувашия».

Владимир Иванов сообщил, что в настоящее время дорабатывается документ планирования, «который мы приняли в апреле»:

"По нему предусматриваются субсидируемые регулируемые маршруты в Янтиковском, Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах. 50 млн рублей для субсидии по эти маршрутам у нас предусмотрено. Планируем заключать с предпринимателями долгосрочные контракты на 8−10 лет для того, чтобы они видели перспективы и закупали новый транспортные средства для работы на такой длительный период».

Говоря о старте в декабре транспортной реформы в Чебоксарах, глава минтранса признал, что она «доставила очень много неудобств, в первую очередь, — с точки зрения привыкания для граждан».

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«Но мы видим, что отдельные удобные маршруты, которые были востребованы людьми очень сильно, — допустим, из юго-западного района в центр города, к примеру, к «Дому торговли», или отдельные маршруты из северо-западного района на улицу Гагарина, или из новоюжного района в центр тоже были удобные маршруты — они, к сожалению, отменены, и без пересадки люди не могут добраться по этим маршруты. С администрацией города мы ведём планомерную работу. И настаиваем на том, чтобы каким-то образом предусмотреть свободный доступ людей без пересадок по этим маршрутам.

На самом деле выводы делать рано по транспортной реформе. Что произошло главное: у нас произошло обновление транспортных средств, чего не было последние 30 лет. Уже ходят 110 новых автобусов, вы сами видите. 50 новых автобусов придут до нового года», — сказал Владимир Иванов.

Кроме того, в региональном бюджете предусмотрено 46 млн рублей на закупку троллейбусов в Чебоксарах. На вопрос парламентариев о том, сколько стоит один троллейбус, министр сообщил, что «самый минимум — 9 млн, башкирские троллейбусы, но они морально устаревшие, их покупать не стоит». А «нормальные троллейбусы стоят 12−13 млн рублей».

В числе «положительных моментов» министр также выделил пуск маршрутов через улицу Ярославскую, которая «вообще не была транспортно доступной, хотя вокруг развивается много микрорайонов».

Комментируя новые правила проезда (вход через переднюю дверь и оплата билета у водителя, выход — через среднюю и заднюю двери), Иванов сослался на то, что «во всех европейских государствах вход через переднюю дверь». По его словам, первое время это правило не действовало, чтобы жители адаптировались, в итоге «60−70% пассажиров не оплачивали» проезд.

«Город проводит постоянные консультации с гражданами и в связи с их предложениями будут приняты изменения в транспортную реформу, которая сейчас идёт», — говорит глава минтранса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря действуют 24 автобусных маршрутов. Были отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов. Первые дни реформы вызвали наибольшие нарекания и возмущение у жителей юго-западного района Чебоксар — в результате с 4 декабря улучшено транспортное сообщение по направлению юго-западный район — северо-западный район за счёт увеличения числа единиц троллейбусов и рейсов.

В мэрии и на открытых площадках были проведены встречи с жителями, в том числе с участием главы администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым. По итогам встреч в районных администрациях сформированы инициативные группы граждан, которые внесли предложения по улучшению транспортного обслуживания населения. Запланированы дополнительные встречи рабочих групп. Мэр города подчеркнул, что в возможной корректировке утвержденного документа планирования пассажирских перевозок нужно учитывать и предложения жителей, и схемы, которые утвердит республиканский документ.

«Нужно смотреть объективно, учесть правовую сторону вопроса, возможные последствия и сроки планируемых изменений схемы маршрутов»,— отметил Алексей Ладыков.

По расчётам администрации Чебоксар, за счёт перехода на транспортные средства большой и средней вместимости количество автобусов к лету 2019 года сократится практически в 2 раза, при этом вместимость увеличится на 20%. В настоящее время в связи с тем, что не по всем маршрутам прошли конкурсные процедуры, количество транспортных единиц уменьшилось на 30%. Всего в городе Чебоксары на автобусных маршрутах будут работать 89 малых, 194 средних и 11 больших автобусов.

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