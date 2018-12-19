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Восемь жителей Польши и один гражданин Украины освобождены из плена пиратов

Общество

МИД Польши поблагодарил всех, кто помог морякам выбраться из плена

Восемь жителей Польши и один гражданин Украины освобождены из плена пиратов
Иллюстрация: Pixabay.com
Свобода

Варшава, 19 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  В Нигерии освобождены члены экипажа судна Pomerania Sky, среди которых восемь поляков и один гражданин Украины, заявили 18 декабря в МИДе Польши, сообщил официальный сайт ведомства.

Моряков похитили у побережья Нигерии осенью 2018 года. Это стало пятым похищением польских граждан в Гвинейском заливе, начиная с 2013 года.

Польское внешнеполитическое ведомство поблагодарило власти Нигерии, собственников судна и всех, кто помог выйти из этой непростой ситуации.

«Все моряки… находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи», — отметили в МИД Польши.

Напомним, в конце октября нигерийские пираты отпустили гражданина Украины, члена экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного в Гвинейском заливе 22 сентября.

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Пиратские захваты судов
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