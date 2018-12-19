Генпрокуратура и Роструд проведут проверку «Черкизово»

Москва, , 11:21 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководителю Роструда Всеволоду Вуколову в связи с необходимостью проверки фактов объявления работниками «Черкизово» голодовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря сообщили в аппарате депутата.

Сотрудникам хлебозавода на протяжении уже нескольких месяцев не платят зарплату, сумма задолженности превысила 10 млн рублей, а гендиректор предприятия, по имеющимся данным, просто сбежал через «черный ход» и объявлен в розыск Следственным комитетом.

«Черкизово» вместе с другими заводами холдинга производит до 60% хлеба в Москве. Помимо зарплаты, необходимо погасить задолженность за газ. Если этого не произойдет, предприятию грозит остановка деятельности. В этом случае тысячи специалистов останутся без работы, отметили в комитете Госдумы.

Отметим, что владелец холдинга «Настюша» Игорь Пинкевич, куда входят несколько хлебзаводов, в том числе «Черкизово», около года находится под арестом.

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