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Генпрокуратура и Роструд проведут проверку «Черкизово»

Общество

Голодовка

Москва, 19 декабря 2018, 11:21 — REGNUM  Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководителю Роструда Всеволоду Вуколову в связи с необходимостью проверки фактов объявления работниками «Черкизово» голодовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря сообщили в аппарате депутата.

Сотрудникам хлебозавода на протяжении уже нескольких месяцев не платят зарплату, сумма задолженности превысила 10 млн рублей, а гендиректор предприятия, по имеющимся данным, просто сбежал через «черный ход» и объявлен в розыск Следственным комитетом.

«Черкизово» вместе с другими заводами холдинга производит до 60% хлеба в Москве. Помимо зарплаты, необходимо погасить задолженность за газ. Если этого не произойдет, предприятию грозит остановка деятельности. В этом случае тысячи специалистов останутся без работы, отметили в комитете Госдумы.

Отметим, что владелец холдинга «Настюша» Игорь Пинкевич, куда входят несколько хлебзаводов, в том числе «Черкизово», около года находится под арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве госпитализирован участник голодовки на заводе «Черкизово»

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