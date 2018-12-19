Ярославский депутат хочет заменить рэпера Мота в Новый год

Ярославль, , 11:18 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил спеть вместо рэпера Мота в новогоднюю ночь на Советской площади областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Певец должен выступить в Ярославле в ночь с 31 декабря на 1 января. На его выступление будет потрачено 3 млн рублей из областного бюджета. В социальных сетях информация об этом вызвала негодование. На фоне отмены льгот в области и городе бюджетные средства тратятся на зрелища.

Дмитрий Петровский за заседании прочитал стихи в стиле рэп:

«Мы отнимаем деньги у нищих и больных, чтобы пригласить рэперов блатных. Власть денег, а не людей не оставит от нашей страны костей! Рэпер Мот, если ты настоящий, ты откажешь власти денег ненастоящей», — сказал депутат.

Затем депутат заявил, что готов сам выступить вместо Мота.

«Мы планируем пригласить достаточно известного рэпера Мота, который возьмет за свое выступление 3 миллиона рублей. В новогоднюю ночь я могу выступить на Советской площади абсолютно безвозмездно. Думаю, что в Ярославле найдется немало самодеятельных коллективов, которые бесплатно выступят на новогоднем представлении, а три миллиона рублей я бы предложил потратить на подарки детям-инвалидам. У нас в области 3,5 тысячи детей-инвалидов и 1,5 тысячи в Ярославле», — сказал Петровский.

Какого-либо ответа на свои вопросы депутат не получил. Представители мэрии сказали, что не имеют отношения к приглашению Мота.

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