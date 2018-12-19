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Минздрав Казахстана планирует привлечь НПО для проверки аптек

Общество

Минздрав планирует ужесточить борьбу с отпуском лекарственных средств без рецепта

Астана, 19 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана планирует привлечь к проверкам аптек общественность и неправительственные организации (НПО), заявил заместитель министра здравоохранения страны Алексей Цой, представляя Сенату республики новый законопроект, сообщает 19 декабря агентство «Казинформ».

По словам чиновника, ведомство планирует ужесточить борьбу с отпуском лекарственных средств без рецепта. В настоящее время для визита инспекторов аптеки необходимо предупреждать, что мешает объективному выявлению фактов отпуска лекарств без рецепта.

Цой отметил, что министерство планирует ввести госзаказ для мониторинговых групп и НПО, которые будут проверять аптеки и сообщать в профильное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан планирует перейти на электронный отпуск рецептурных препаратов в 2020 году. Планируется, что данная мера позволит исключить нарушения, связанные с отпуском лекарств без рецептов.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан перейдет на электронный отпуск рецептурных лекарств

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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