Свердловский облсуд настоял на привлечении бизнесмена за истязание ребёнка

Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM Свердловский облсуд настоял на уголовном преследовании одного из местных бизнесменов Юрия Ю. за истязание ребёнка. Постановление Пригородного райсуда Нижнего Тагила отменено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

Напомним, об уголовном деле общественности стало известно в августе. Тогда же бизнесмен, который на тот момент возглавлял компанию «Планета», покинул этот пост и заявил, что принял это решение в интересах компании, так как она не имеет отношения к обстоятельствам его личной жизни. А само уголовное дело рассматривалось в суде с мая. Вела его судья Юлия Клепцова.

Детали обвинения не раскрывались.

Пригородный суд уже решил судьбу бизнесмена. Обвинение в истязании переквалифицировали на угрозу убийством и побои. При этом по первому пункту он был оправдан, а по второму — освобождён от уголовного наказания, так как эта статья уже декриминализована. Тем не менее Свердловский облсуд всё же настоял на привлечении его к ответственности по этой статье.

Читайте ранее в этом сюжете: Истязание ребёнка на Урале: директор компании-провайдера ушёл в отставку