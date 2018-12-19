Юных пациентов всех больниц Москвы поздравят Дед Мороз и Снегурочка

Москва, , 11:12 — REGNUM В преддверии Нового года дети, которые из-за болезни не смогут встретить всеми любимый праздник дома, а проведут его в больницах Москвы, не останутся без поздравлений и праздничного представления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного департамента здравоохранения 19 декабря, новогоднюю программу подготовили все десять городских больниц Москвы.

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Праздники пройдут в холлах и конференц-залах медучреждений, а некоторых пациентов Дед Мороз и Снегурочка навестят прямо в палатах.

Так, маленьких пациентов Детской городской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова артисты Центра Мейерхольда уже навестили. 18 декабря они устроили в больнице театрализованный праздник «Цирк приехал». А 25 декабря студенты-медики покажут ребятам сказку «Летучий корабль. Новогодняя история».

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Большая развлекательная программа ждёт пациентов Морозовской больницы 26 декабря на особой елке мэра, которую проводят уже третий год подряд. А 27 декабря с крыши больницы спустится летающий десант Дедов Морозов, состоящий из профессиональных альпинистов. Они поздравят детей с наступающими праздниками и вручат подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, для зимнего сезона 2018−2019 в Москве будет обустроено более 3,8 тыс. объектов зимнего отдыха — лыжни с естественным и искусственным снегом, снежные и ледяные горки. В новогоднюю ночь в столице на 30 различных площадках пройдут фейерверки и салюты.

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