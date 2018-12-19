На Урале намерены увеличить штрафы за неправильное обращение с животными

Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Свердловской области нужно увеличить штрафы за ненадлежащее обращение с животными. Об этом заявила депутат свердловского Законодательного собрания Елена Трескова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Тресковой, адекватные нормы установлены в Ленинградской области: там физлица штрафуются на сумму до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 10 тысяч, юридические лица — до 50 тысяч рублей.

Парламентарий считает, что сейчас в регионе установлены «очень мизерные штрафы» для жителей, которые безответственно ведут себя со своими питомцами.

Для изменения ситуации депутат предложила внести изменения в свердловский закон «Об административных правонарушениях». Правки будут предложены в Заксобрание в 2019 году, пообещала Трескова.

«Видимо, без ужесточения этой составляющей нам не добиться результата», — поддержал коллегу председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Михаил Ершов.

Напомним, сейчас в статье «Нарушение правил содержания домашних животных» областного закона об административных правонарушениях указано, что при ненадлежащем выгуле собак на виновника будет наложен штраф от 100 рублей до 3 тысяч рублей.

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