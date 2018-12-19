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Сколько готовы потратить граждане РФ на новогодние подарки

Общество

Опрос Superjob.ru

Сколько готовы потратить граждане РФ на новогодние подарки
Александр Алексеевич Бучкури. Рождественский базар. 1906

Москва, 19 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Большинство жителей России (69%) будут дарить подарки на Новый год родственникам. 38% — своим вторым половинам, 23% — друзьям. Такие данные приводит исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

На новогодние подарки в среднем граждане РФ готовы потратить 4700 рублей, лично для себя — 4500 рублей, своей второй половине — около 4300 рублей. На подарки друзьям граждане готовы выложить около 3700 рублей, коллегам — 3100 рублей.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин покупают подарки к Новому году. Наиболее щедрые — молодые люди. Граждане старше 45 лет чаще покупают подарок лично для себя.

Не хотят покупать новогоднее подарки люди с доходом от 45 тыс. рублей. Причем таких больше, чем респондентов с более низкой зарплатой.

Опрос проведен 11—17 декабря 2018 года в 810 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 10 тыс. респондентов от 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM , специалисты Роскачества подготовили перечень советов по выбору шампанского к новогоднему столу. Этикетка настоящего шампанского должна содержать слова «игристое вино».

Подробнее: Роскачество подготовило советы, как отличить шампанское от «шипучки»

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