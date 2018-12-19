Инки станут частью нового дополнения для Sid Meier's Civilization VI

Балтимор , США, , 11:47 — REGNUM Разработчики игры Sid Meier's Civilization VI представили новую игровую фракцию для дополнения Gathering Storm. Геймеры смогут взять на себя управление инками и их правителем — Пакачутеком, сообщается на официальном сайте игры.

Уникальная способность Пакачутека называется «Капах-ньян», она позволяет увеличить добычу пищи, получаемую от торговых путей в горах. Также рабочие инков могут строить особые горные тоннели. Уникальное улучшение фракции — «ферма-терасса». Она производит пищу даёт разнообразные бонусы, если построена рядом с горами.

На взаимодействии с горным рельефом построена наибольшая часть игровых механик инков. Так, жители этой фракции — единственные в игре, кто может обрабатывать горные территории. Уникальная боевая единица этого народа называется «пращники». Они могут атаковать дважды за ход, если у них есть свободные очки действия. Дополнение Gathering Storm выйдет 14 февраля на PC.

Напомним, что ранее разработчики представили и другие игровые фракции для Gathering Storm. Последней из них стала Канада и её лидер Уилфрид Лорье. У фракции есть особая способность «Четыре лика мира», которая не позволяет стране стать инициатором или целью внезапной войны. Также Канада получает дополнительный бонус к дипломатическому одобрению за развитие туризма, конкурсные соревнования и успешное разрешение критических ситуаций. Также разработчики представили народ маори, обладающий способностью «Путешествие Купе». Она позволяет маори начать игру в океане и получать бонус к культуре и науке до основания первого поселения.

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