Из Томска в города Казахстана будут запущены дополнительные автобусы

Томск, , 11:02 — REGNUM Автовокзал Томска запустит дополнительные рейсы в города Казахстана в связи с новогодними праздниками, сообщили 19 декабря в пресс-службе посольства Казахстана в России.

28 декабря из Томска в 18:10 по местному времени будет запущен дополнительный рейс до Караганды. 28 декабря в 17:40 отправится дополнительный автобус до Павлодара. 29 декабря в 11:30 будет запущен рейс до Семипалатинска, 30 декабря в 11:00 — до Караганды и в 17:45 — до Павлодара.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре между Томском и Карагандой были организованы железнодорожные пассажирские перевозки. Первый поезд отправился из Томска 9 декабря.

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