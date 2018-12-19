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Из Томска в города Казахстана будут запущены дополнительные автобусы

Общество

Автобусы отправятся в Караганду, Павлодар и Семипалатинск

Томск, 19 декабря 2018, 11:02 — REGNUM  Автовокзал Томска запустит дополнительные рейсы в города Казахстана в связи с новогодними праздниками, сообщили 19 декабря в пресс-службе посольства Казахстана в России.

28 декабря из Томска в 18:10 по местному времени будет запущен дополнительный рейс до Караганды. 28 декабря в 17:40 отправится дополнительный автобус до Павлодара. 29 декабря в 11:30 будет запущен рейс до Семипалатинска, 30 декабря в 11:00 — до Караганды и в 17:45 — до Павлодара.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре между Томском и Карагандой были организованы железнодорожные пассажирские перевозки. Первый поезд отправился из Томска 9 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: От Томска до Караганды запустят пассажирский поезд

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Автотранспортные перевозки
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