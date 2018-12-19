Дело об ограблении ветеранов в Екатеринбурге взято на контроль полпредства

Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В Екатеринбурге резонансное дело об ограблении ветеранов Великой Отечественной войны поставлено на контроль аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Инициатором выступил главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган, пишут местные СМИ.

«Первое, была поставлена задача губернатором — оказать материальную помощь, оказать психологическую помощь ветеранам. Параллельно с этим главным управлением внутренних дел была активизирована работа по установлению преступников. А ведь сначала полицией было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту, так как обстоятельства были неясны, потому что ветераны в возрасте, там дедушка незрячий, а бабушка в это время ушла из квартиры. Но потом была жестко поставлена задача с подачи полпреда. Я поставил жесткую задачу, чтобы они активизировали работу, поставили на постоянный контроль и правоохранительную составляющую, и социальную», — цитирует «Накануне.ru» заявление Михаила Кагана.

Преступление произошло ещё в ноябре. Злоумышленники проникли в квартиру пенсионеров — супружеской пары. Женщины в момент проникновения не было в доме, и злоумышленники, избив её супруга, и похитили все денежные средства в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщила впоследствии женщина, эти деньги пенсионеры откладывали несколько лет на свои похороны, а после ограбления им пришлось просить милостыню, так как не на что было жить.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны потерпевшая работала в колхозе, а её супруг делал валенки на заводе. Вместе они прожили 68 лет.

По факту ограбления возбуждено и расследуется уголовное дело.

«По данному факту органы внутренних дел Чкаловского района города Екатеринбурга проводят тщательную проверку и предпринимают комплекс оперативных мер, направленных на то, чтобы эта кража не осталась безнаказанной для тех нехристей, у которых поднялась рука украсть последнее у пожилых людей», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.