Мэрия Каспийска отказалась называть улицу в честь Иосифа Сталина

Каспийск, Дагестан, , 11:02 — REGNUM Мэрия дагестанского Каспийска отказала инициативной группе горожан, просившей переименовать улицу Мира в улицу имени Иосифа Сталина. Соответствующее постановление подписано главой города Магомедом Абдулаевым, передаёт 19 декабря корреспондент ИА REGNUM.

В документе приведены три основания для принятия такого решения: 1) в городе уже имеется улица имени Сталина; 2) возражения горожан, проживающих на улице Мира; 3) отсутствие финансовых средств на мероприятия, связанные с переименованием улицы.

Напомним, публичные слушания по вопросу переименования одной из центральных улиц состоялось в администрации города 1 сентября. В обсуждении приняли участие 30 человек, 28 из которых — активисты местной общественно-политической организации «И. В. Сталин» — выступили за переименование. Свою инициативу они называли «восстановлением исторической справедливости», так как ранее улица уже носила имя советского вождя. Противоположной позиции придерживались два человека, проживающие на улице Мира, объясняя это в том числе и нежеланием менять документы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце ноября 2018 года с противоположной инициативой выступил глава федерации бокса Дагестана, депутат городского собрания Каспийска Зайналабид Гаджиев — он предложил переименовать уже имеющуюся в городе улицу имени Иосифа Сталина и назвать её в честь бойца Хабиба Нурмагомедова. Сталин, по словам депутата, принес много горя некоторым народам Кавказа, сослав их в далекие от родины земли. Он считает, что улицу следовало бы назвать именем «выдающегося дагестанского спортсмена, прославившего свой край».

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