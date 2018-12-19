СМИ: в конфликте в Йемене принимают участие дети в возрасте 10 лет

Сана, , 10:48 — REGNUM В вооруженном конфликте в Йемене принимают участие и погибают дети в возрасте от 10 лет, сообщает 19 декабря Associated Press.

Возраст детей часто определяют по браслетам на их руках, очень часто это происходит после того, как ребенок уже погиб.

Многие дети, с которыми удалось пообщаться журналистам информационного агентства, подчеркивают, что не боятся смерти.

«Когда я погибну, они введут мой номер в компьютер вместе с моим именем и фотографией, напишут, что я стал мучеником», — подчеркнул один из детей, добавив, что эта информация будет отображена на крышке гроба, который передадут семье.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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