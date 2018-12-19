Новосибирские власти озвучили размер мусорного тарифа для новосибирцев

Новосибирск, , 10:28 — REGNUM Новосибирская область готова к переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), заявляют в правительстве региона. Сегодня, 19 декабря, в администрации области обсуждалась подготовка к эксплуатации объектов размещения отходов (ОРО) в регионе. В обсуждениях участвовали представители МинЖКХ, муниципальных районов и городских округов, представители регионального оператора в сфере обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» и операторов по обращению с ТКО на территориях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, подготовка к переходу на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года в регионе вошла в завершающую стадию.

«В Новосибирской области установлен единый для всего региона тариф на вывоз мусора, в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля на человека в месяц, это ниже ожидаемого уровня. Кроме того, завершается работа по заключению договоров с объектами размещения отходов на территории региона, проводится работа по включению таких объектов в госреестр, проведены конкурсы по отбору перевозчиков, теперь все перевозчики знают, где забирать мусор и куда везти», — сказал Архипов.

В структуру тарифа включены в том числе транспортные расходы и расходы на захоронение ТКО. Если на федеральном уровне будет решено исключить ставку НДС из тарифа, он может составить 388,33 рубля за кубический метр или 77,02 рубля с человека в месяц.

На создание инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Новосибирской области ежегодно в течение трёх лет из федерального и регионального бюджетов будет выделяться около 600 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев (КПРФ) ранее предположил, что с нового года стоимость вывоза и утилизации отходов в Новосибирской области может вырасти до 150 — 250 рублей на человека. Сейчас эта услуга в среднем стоит 67 рублей.

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По мнению заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадима Агеенко (КПРФ), тариф на одного человека увеличится на 40−60%, общий платеж «с квартиры» вырастет значительно, так как раньше он взымался с кв. м квартиры, а сейчас — с человека.

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