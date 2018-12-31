Москвичи смогут встретить Новый 2019 год в столичных парках

Москва, , 12:21 — REGNUM Новый 2019 год можно будет встретить в крупных парках Москвы. В ночь с 31 декабря на 1 января москвичей и гостей столицы на новогоднюю праздничную программу приглашают 25 парков, сообщается на портале мэры Москвы.

Встретить Новый 2019 год можно будет в таких парках, как «Зарядье», Парк Горького, парк Победы на Поклонной горе, «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно» и др.

Стоит отметить, что посетителям парков в новогоднюю ночь будут бесплатно раздавать мандарины и бенгальские огни. Также будут работать катки и фуд-корты с едой и горячими безалкогольными напитками.

Также посетителей ждет множество развлекательных мероприятий: концерты, танцы, световые и цирковые шоу и запуск фейерверков. Праздничные гулянья продлятся до 03:00 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь без перерывов.

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