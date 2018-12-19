Бывшую японскую порноактрису раскритиковали за сообщение о беременности

Токио, , 10:22 — REGNUM Бывшая японская порноактриса Сола Аои подверглась атаке критиков в социальных сетях после того, как она объявила, что находится на пятом месяце беременности. Отцом ребенка является диджей DJ Non. Об этом 19 декабря сообщил портал Japan Today.

Позже женщина опубликовала большой текст, в котором разобрала часть комментариев. В ответ на критику она заявила, что сделает все для того, чтобы её ребенок был счастлив. Также Аои описала впечатления от своего текущего состояния и попросила прощения у поклонников за то, что так долго скрывала от них факт беременности.

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Напомним, Сола Аои впервые снялась в фильмах для взрослых в возрасте 18 лет. Стоит отметить, что снималась она недолго, последний подобный фильм с её участием вышел более 15 лет назад. Сейчас японские СМИ предпочитают называть её не «порноактрисой», а «сексуальной актрисой».

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