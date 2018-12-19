Как Activision «распылил» Blizzard: фанатский трейлер Heroes of the Storm

Ирвайн, США, , 10:54 — REGNUM YouTube-блогер с ником Maditdrakes создал видеоролик, пародирующий трейлер будущего фильма «Мстители: Финал». Всех супергероев автор заменил на персонажей видеоигры Heroes of The Storm, а злодея Таноса на «жадную компанию Activision». Maditdrakes выложил ролик на своём канале, где солидарность с ним выразили другие игроки HOTS, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Видео полностью повторяет все сцены нового трейлера «Мстителей», заменяя персонажей франшизы на знаковых героев игр Blizzard: Вариана, Рейнора, Аларака, Гендзи, Трейсер, Тираэля, Ли Мин и др. Автор обыграл и популярный кадр с «распылением логотипа» компании. Подобно щёлку Таноса в «Мстителях» логотип Blizzard исчезает, а на его месте появляется лого компании Activision. Таким образом автор выражает протест текущей политике компании.

Монтаж подобного видео стал реакцией автора на недавние новости о прекращении активной поддержки Heroes of the Storm. Maditdrakes сообщил, что Blizzard вдохновили его на создание ролика, и он хочет, чтобы как можно больше людей узнало об игре. Геймеры тепло встретили видеоролик и поддержали позицию Maditrakes.

«Мы потеряли всё. Мы потеряли друзей, семьи, даже самих себя. Покойся с миром, Blizzard», — пишет DeMishMish

«Это видео было бы забавным, если бы не было таким грустным», — пишет Regolas

«Я не могу в это поверить. Наша любимая компания встала на тёмную сторону. Испорчена Activision. Покойся с миром, моё детство», — пишет Pinball Wizard

Напомним, что ранее представители Blizzard сообщили о прекращении активной поддержки Heroes of the Storm, а часть команды-разработчика была перенаправлена на другие, более перспективные проекты. Также игра перестала быть действующей киберспортивной дисциплиной, а все запланированные на 2019 год чемпионаты отменились. Эксперты считают, что подобные меры были приняты из-за сильного давления со стороны компании Activision.

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