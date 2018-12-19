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В Кузбассе наказали покрасивших снежную горку коммунальщиков

Общество

Глава администрации города Мыски распорядился очистить горку от краски и привести ее в надлежащий вид

Мыски, Кемеровская область, 19 декабря 2018, 10:16 — REGNUM  Начальник коммунального предприятия города Мыски Кемеровской области за покраску снежной горки в белый цвет получил выговор. Об этом сообщил градоначальник Мысков Дмитрий Иванов.

По словам мэра, говорить о профессиональных качествах работников, красивших горку, не приходится.

«Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — цитирует портал sibdepo.ru слова Иванова.

Сообщается, что глава администрации распорядился очистить горку от краски и привести ее в надлежащий вид.

Напомним, ранее стало известно, что жители Мысков обратили внимание на странное явление — снежную горку в центре города покрыли белой водоэмульсионной краской.

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Городское благоустройство
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