В Кузбассе наказали покрасивших снежную горку коммунальщиков

Мыски, Кемеровская область, 19 декабря 2018, 10:16 — REGNUM Начальник коммунального предприятия города Мыски Кемеровской области за покраску снежной горки в белый цвет получил выговор. Об этом сообщил градоначальник Мысков Дмитрий Иванов.
По словам мэра, говорить о профессиональных качествах работников, красивших горку, не приходится.
«Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — цитирует портал sibdepo.ru слова Иванова.
Сообщается, что глава администрации распорядился очистить горку от краски и привести ее в надлежащий вид.
Напомним, ранее стало известно, что жители Мысков обратили внимание на странное явление — снежную горку в центре города покрыли белой водоэмульсионной краской.