В Кузбассе наказали покрасивших снежную горку коммунальщиков

Мыски, Кемеровская область, , 10:16 — REGNUM Начальник коммунального предприятия города Мыски Кемеровской области за покраску снежной горки в белый цвет получил выговор. Об этом сообщил градоначальник Мысков Дмитрий Иванов.

По словам мэра, говорить о профессиональных качествах работников, красивших горку, не приходится.

«Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — цитирует портал sibdepo.ru слова Иванова.

Сообщается, что глава администрации распорядился очистить горку от краски и привести ее в надлежащий вид.

Напомним, ранее стало известно, что жители Мысков обратили внимание на странное явление — снежную горку в центре города покрыли белой водоэмульсионной краской.