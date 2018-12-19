Общественный транспорт Москвы прибавил 2% скорости

Москва, , 10:08 — REGNUM В Москве выросла средняя скорость наземного общественного транспорта, сообщает исследование сервиса «Яндекс.Транспорт», передаёт 19 декабря газета «Ведомости».

В анализе сравнили показатели ноября 2018 и 2017 годов. В прошлом месяце средняя скорость составила 15,7%, что выше на 2%. При этом в утренний час пик рост составил 4%, в вечерний — 1,6%. Наилучшие изменения произошли в Северном административном округе столицы.

Аналитики полагают, что ситуацию изменил отказ от турникетов, а также изменения маршрутной сети и появление новых полос на некоторых участках. Отмечено появление 20 новых автобусных маршрутов, увеличение автобусного парка. При этом количество трамваев за год не изменилось, а троллейбусов уменьшилось в два раза.

Сократилось на 9 секунд и время ожидания на остановке. В среднем оно составило в ноябре 2018 года 11 минут 1 секунду.