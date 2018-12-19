За два года из Сирии и Ирака в Казахстан вернулся 91 ребенок

Астана, , 09:53 — REGNUM С 2017 года из зон боевых действий в Сирии и Ираке в Казахстан удалось вернуть 91 ребенка и 37 семей, заявила координатор проекта по созданию Центров социально-правовой психологической поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль, сообщает 19 декабря издание Informburo.

Она отметила, что все дети являются гражданами Казахстана, несмотря на то, что родились в другой стране. Рыль добавила, что в центре также проходят обучение подростки, в отношении которых прекращены уголовные дела, но остаются риски вовлечения их в экстремистские организации.

В центре поддержки работают юристы, которые помогают восстанавливать документы и оформлять пособия по утере кормильца. С возвратившимися гражданами также работают психологи.

Отметим, в Казахстане работают 13 центров социально-правовой психологической поддержки: в Карагандинской, Джамбульской, Актюбинской областях и в городах Кокчетав, Атырау, Джезказган и Каскелене.

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