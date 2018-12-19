В США предложили вооружить школьный персонал

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Группа безопасности, созданная президентом США Дональдом Трампом, рекомендовала учебным заведениям рассмотреть вопрос о вооружении персонала, сообщает 19 декабря Al Arabia.

Кроме того, эксперты считают необходимым нанимать на работу охранников из числа ветеранов боевых действий.

Также аналитики не считают эффективным повышение возраста, необходимого для покупки оружия, так как малолетние преступники, как правило, получают его от родителей.

Напомним, вторая поправка к Конституции США гарантирует право на свободное ношение огнестрельного оружия. Политическая культура страны такова, что пересмотр статей основного документа происходит лишь в крайних случаях.

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