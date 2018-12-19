Truecaller: каждый четвертый звонок — спам

Москва, , 10:17 — REGNUM В 2018 году из 74,1 млрд вызовов, получаемых пользователями приложения Truecaller, спам-звонками оказались 17,7 млрд. Чаще всего спамерами оказываются телекоммуникационные компании. Об этом говорится в новом отчете сервиса идентификации звонков.

Больше всего проблема затронула Бразилию, в которой средний пользователь сервиса получает 37,5 спам-звонков в месяц. Самый высокий рост спама произошел в Коста-Рике — количество звонков увеличилось на 330%. Значительное увеличение показали и Испания, Греция, Польша, Бразилия, Мексика, Перу, Колумбия и Доминиканская Республика. Существенное снижение произошло только в США и Турции. В России количество спам-звонков по сравнению с 2017 годом увеличилось на 32,8% — пользователь Truecaller получает в среднем 8,9 звонков в месяц.

Между тем в 2017 году первое место по количеству спам-звонков занимала Индия, о чем пользователи нередко упоминали в социальных сетях.

https://twitter.com/thesatbir/status/1068041841445093376

В отчете указывается, что все данные собирали анонимно из входящих вызовов, которые были помечены как спам либо самим пользователем, либо автоматически приложением за период с 1 января по 30 октября 2018 года.

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