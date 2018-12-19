Глава униатов предложил украинским раскольникам «начать путь к единству»

Киев, , 09:36 — REGNUM Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук направил поздравительное письмо новому главе раскольничьей единой украинской православной церкви (ЕПУЦ) Епифанию, сообщил 18 декабря официальный сайт УГКЦ.

Шевчук уверен, что создание объединённой раскольничьей церкви является важным этапом на пути к полному единству церквей Владимирова крещения.

«Хотя еще сегодня мы не находимся в полном евхаристическом общении, однако призваны совместно преодолевать препятствия, стоящие на пути к единству», — отметил он.

Глава УГКЦ символически протянул руку ЕПУЦ и предложил начать путь к единству:

«От того, насколько мы сегодня будем лелеять единство и преодолевать то, что нас разделяет, зависит будущее церкви нашего народа и украинской независимости европейской страны», — подчеркнул он.

Напомним, согласно опросам, наибольшими сторонниками создания ЕПУЦ были не православные, и даже не сторонники крупнейшей раскольничьей организации «Киевский патриархат», а украинские греко-католики. Согласно данным социологической группы «Рейтинг», поддержка ЕПУЦ среди униатов составляет 64%.

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