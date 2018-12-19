Изувеченная мужем жительница Серпухова снова водит автомобиль

Красногорск, , 09:11 — REGNUM Пострадавшая от мужа-садиста жительница Серпухова Московской области Маргарита Грачева снова села за руль автомобиля. Об этом девушка рассказала в интервью изданию «Комсомольская правда». Пока, по словам Грачевой, у неё есть ограничения на управление автомобилей с механической коробкой переключения передач, а вот с АКПП она уже успешно справляется.

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На этом девушка останавливаться не собирается и планирует научиться хорошо писать шариковой ручкой с помощью протеза. Пока это занятие занимает много времени, и получается неаккуратно.

«В целом я стараюсь уже полностью себя обслуживать. Благодаря помощи врачей и тренировкам могу одеваться без посторонней помощи, готовить еду», — призналась девушка.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия разыгралась в декабре 2017 года. Поводом стали неприязненные отношения на почве ревности. К преступлению супруг Маргариты Грачевой готовился заранее. Он силой вывез жену в лесной массив, где связал женщину, а затем отрубил кисти рук. В ноябре 2018 года мужу-садисту был вынесен суровый приговор — 14 лет колонии строгого режима.

Сама пострадавшая перенесла операцию в Германии, затем прошла курс реабилитации в Санкт-Петербурге. За границей девушке сделали два протеза — один более функциональный, второй попроще, для черновой работы.

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