Мамаев назвал «позором» решение Мосгорсуда по апелляции

Москва, , 09:08 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев назвал «позором» решение суда, отклонившего апелляцию на продление ареста спортсмена. Об этом футболист заявил после оглашения судебного решения в Мосгорсуде.

По словам спортсмена, которому ранее Тверской суд Москвы продлил арест на два месяца, решение об отклонении жалобы является «позорным» и он более не собирается ничего обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Московский городской суд отклонил апелляцию стороны защиты на продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, спортсмены были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы.

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