Среда, 19 Декабря 2018 года
10:53:54 МСК

Мамаев назвал «позором» решение Мосгорсуда по апелляции

Общество

По словам спортсмена, он более не собирается ничего обжаловать

Москва, 19 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев назвал «позором» решение суда, отклонившего апелляцию на продление ареста спортсмена. Об этом футболист заявил после оглашения судебного решения в Мосгорсуде.

По словам спортсмена, которому ранее Тверской суд Москвы продлил арест на два месяца, решение об отклонении жалобы является «позорным» и он более не собирается ничего обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Московский городской суд отклонил апелляцию стороны защиты на продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, спортсмены были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы.

Читайте также: Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и Мамаева

Читайте ранее в этом сюжете: В расследовании дела футболиста Мамаева прокуратура нашла нарушения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить