Более 310 детей-сирот в Дагестане получат ключи от квартир

Махачкала, , 09:12 — REGNUM Более 310 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены жильём по итогам 2018 года в Дагестане. На это направлено более 257 млн рублей, 150 млн из которых — средства из бюджета республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

В ходе рабочего совещания под руководством заместителя председателя правительства — министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой главы городов и районов республики доложили о ходе реализации программы в своих муниципалитетах. Кроме того, они заслушали соответствующие рекомендации регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и заинтересованных министерств и ведомств.

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Напомним, в конце октября 2018 года Счетная палата Дагестана заявила, что в период с 2018 по 2020 год в республике должны были обеспечить жильём 1 750 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако повышение цен на недвижимость позволит предоставить квартиры лишь 71,5% от изначально запланированного количества, а именно 1 252 детям. То есть, почти 500 сирот в ближайшие годы остаются без жилья.

В 2017 году в Дагестане жильём были обеспечены 322 ребенка из вышеназванной категории. Было выделено на эти цели более 265 млн рублей.