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СФУ поможет Красноярскому центру иппотерапии в реабилитации детей

Общество

Внесение научной основы позволит создать критерии оценки работы по социализации методом адаптивной верховой езды

Красноярск, 19 декабря 2018, 08:59 — REGNUM  Сибирский федеральный университет (СФУ) и Красноярский центр иппотерапии (НП КЦИ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит проводить реабилитацию одарённых детей с применением наработок в социальной и научной сферах, сообщает 19 декабря пресс-служба вуза.

Предметом соглашения стало взаимодействие в области социальной педагогики, биологии и экологии, а также профориентационной работы. Подписи под соглашением поставили исполнительный директор НП КЦИ Владимир Шеинок, и проректор по науке СФУ Михаил Гладышев.

«Молодые кадры — выпускники СФУ — помогают нам искать новые методы реабилитации и осуществлять оценку качества работы нашей. Внесение научной основы позволит создать объективные критерии оценки работы по социализации методом адаптивной верховой езды», — сообщил Гладышев.

Красноярский центр иппотерапии работает с 2002 года и является основоположником метода реабилитации посредством лечебной верховой езды в Красноярском крае и методологическим центром программы «Иппотерапия Красноярья».

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