Первый прямой рейс связал китайский Чунцин со столицей Франции

Чунцин, Китай, , 08:57 — REGNUM Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямой рейс между городом центрального подчинения Чунцином и столицей Франции Парижем, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Рейс будет покидать Чунцин в 1:30 по Пекинскому времени и прибывать в Париж в 6:00 по местному времени каждую среду и субботу. Обратный рейс из Парижа будет отправляться в 13:00 по местному времени и прибывать в Чунцин в 6:30 по местному.

Длительность полета составит от 10 часов и 30 минут до 12 часов, в зависимости от условий. Новый маршрут станет первым прямым между двумя городами. Таким образом, из Чунцина будет осуществляться 80 международных рейсов.

Так, на прошедшей неделе было открыто два международных рейса между Чунцином и Бостоном, а также Чунцином и Сиетлом с пересадкой в Шанхае.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Xiamen Airlines открыла прямой рейс между городом Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь и южным филиппинским городом Давао.

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