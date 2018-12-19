Граждане РФ назвали главную причину для беспокойства за экологию

Москва, , 08:48 — REGNUM Состояние окружающей среды в месте, где живут, 50% жителей России характеризуют как хорошее, 32% — как плохое, 15% — как удовлетворительное. Самая плохая экологическая ситуация в Уральском и Дальневосточном ФО. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Главная причина для беспокойства граждан, связанная с состоянием окружающей среды, — это свалки и мусор «огромное количество мусора, его неперерабатываемость». Кроме того они волнуются за состояние воздуха, загрязнение водоёмов и за воздействие промышленных предприятий на окружающую среду.

По мнению 55% опрошенных, экологическая ситуация в России ухудшается. При этом власти слишком мало уделяют внимания проблемам экологии в стране. А состояние окружающей среды в России, прежде всего зависит от властей (36%), а потом уже от населения (35%) и от владельцев и руководства предприятий (22%).

При этом больше половины граждан РФ (54%) заботятся о защите окружающей среды: «соблюдать чистоту, находясь на природе, на улице», «участвуют в экологических субботниках», «сажают деревья,», «сортируют мусор».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, для зашиты окружающей среды 61% жителей России экономят электроэнергию, 60% экономят воду, 53% используют энергосберегающую технику. 44% участвуют в субботниках. 17% экономят бумагу.

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