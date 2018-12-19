В калужском Перемышле покажут «Живые картины» о семье Николая II

Перемышль, Калужская область, , 08:46 — REGNUM Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы калужского села Перемышль составил программу, посвящённую семье императора Николая Александровича Романова. Как сообщили 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, в программу вошла мультимедийная выставка «Живые картины», посвященная памяти императора Николая II и его семьи.

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Права на некоммерческую демонстрацию проекта «Живые картины» в рамках трёх образовательных мероприятий были получены от коллектива его создателей. Также в программу вошёл спектакль старшей группы театрального кружка храма «Святая семья».

Программа была представлена учащимся Погореловской школы Перемышльского района, а также в Горской школе и на большой сцене Дома культуры села Перемышль. Всего программу посмотрели более 300 детей и подростков.

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Ранее спектакль «Святая семья» был представлен на XIII Областном пасхальном детском театральном фестивале в Калужском ТЮЗе и на празднике «Белый цветок — Пасха 2018» в Перемышле, а также дружине разведчиков апостола Андрея Первозванного Покровского храма Калуги.

Мероприятия были проведены с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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