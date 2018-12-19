В США констатировали эпидемию потребления электронных сигарет

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM В США потребление электронных сигарет молодежью приобрело характер эпидемии. Об этом 18 декабря заявил главный хирург страны Джером Адамс, сообщает Prensa Latina.

«Я официально объявляю, что потребление электронных сигарет подростками стало эпидемией в США», — заявил Адамс в своем обращении к соотечественникам, процитированным американскими газетами.

Адамс призвал родителей и учителей, а также правительства штатов просвещать молодежь о вреде таких сигарет, которые большинство потребителей считает безвредными. Пора принять серьезные меры, чтобы защитить молодежь от курения, сказал он.

Среди предложенных Адамсом мер — повышение цен на табак и электронные сигареты, запрет курения в общественных местах, ограничение продажи сигарет по возрасту.

Перед выступлением главного хирурга США Национальный институт по вопросам злоупотребления наркотиками опубликовал отчет со статистикой. Согласно отчету, за последний год 40% молодых людей и девушек, не достигших обычного возраста поступления в университеты, употребляли электронные сигареты.