В Иркутске представили стоянку древнего человека возрастом 18 тыс. лет

Иркутск, , 07:47 — REGNUM Уникальный археологический объект — часть жилища древнего человека и статуэтку «Витимочка», — возраст которых насчитывает 18 тысяч лет представили авторы выставки «Иркутск — центр миграционных путей», которая открылась на площадке Иркутского областного краеведческого музея. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Открывая выставку, директор музея Сергей Ступин подчеркнул, что перед организаторами стояла ответственная миссия — представить огромное археологическое наследие региона.

«Когда мы начали эту работу, в музей обратился Алексей Тетенькин, который озвучил желание поделиться уникальными археологическими материалами, обнаруженными в Бодайбинском районе. Его находки стали «изюминкой» экспозиции», — сообщил он.

Реконструкция части раскопа и шестого культурного горизонта стоянки древнего человека «Коврижка IV», которая расположена на берегу реки Витим в Бодайбинском районе Иркутской области, представлена в музейном зале палеолита — самого продолжительного периода каменного века.

Инициатор проекта — технический руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии, доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Алексей Тетенькин сообщил, что представленный стояночный комплекс был открыт в 2015 году на 20-м году исследования «Коврижки». Археологический отряд трудился на раскопках в течение четырех сезонов.

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По информации археолога, стоянка «Коврижка IV» — это многослойный памятник. Исследователи выделяют 15 уровней залегания культурных остатков, особый интерес представляет шестой культурный горизонт, который датируется возрастом 15,5 тыс. лет радиоуглеродным методом (19 тыс. календарных лет). В 2015 году там были найдены две фигурки из бивней мамонтов с антропоморфными признаками. Поскольку толщина костяной пластины, из которой они изготовлены, не превышает двух миллиметров, то Тетенькин сразу предположил, что удалось обнаружить артефакт. Сохранившиеся контуры позволяют увидеть удлиненную фигуру с подогнутыми в коленях ногами. Пятна охры на голове и теле свидетельствуют о том, что найденный предмет мог использоваться в ритуальных обрядах.

В вузе напомнили, что название «Коврижка» дано по имени расположенной рядом скалы на реке Витим. Палеолитические стоянки находятся недалеко от поселка Мамакан, в 17 км от Бодайбо. Исследования «Коврижки» продолжатся, соответственно, музейная экспозиция будет обновляться результатами новых анализов.

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