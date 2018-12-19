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В Казахстане зажгли главную новогоднюю ёлку страны

Общество

В различных районах Астаны одновременно зажглись и другие елки

Астана, 19 декабря 2018, 07:35 — REGNUM  В Астане на территории ЭКСПО-2017 состоялась церемония зажжжения главой новогодней ёлки страны, сообщает 19 декабря издание «Казинформ».

Вместе с главной ёлкой Казахстана в различных районах Астаны одновременно зажглись и другие елки. В ходе церемонии аким (глава) Астаны Бахыт Султанов поздравил жителей города с наступающим Новым годом.

«Призываем вас активно использовать все 36 катков и 32 горки, которые мы организовали», — сказал глава Астаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования Нового года в Астане подготовили специальную праздничную концепцию АstanaWinterland, которая призвана украсить город в едином новогоднем стиле.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали место установки главной новогодней ёлки страны

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